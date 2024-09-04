Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни

Юлія Свириденко відповідає на запитання під час години запитань до уряду 21 червня 2024 р.

5 вересня народні депутати мають проголосувати за звільнення та призначення нових урядовців.

Про це LB.ua розповіли співрозмовники зі «Слуги народу» за результатами засідання.

«Засідання з президентом було конструктивним. Все було спокійно. Те, що сьогодні за Коваля та Верещук не вистачило голосів — це більше недопрацювання в організації. Завтра голоси за звільнення та призначення будуть», — повідомив LB.ua учасник засідання.

«Головна настанова від президента: депутати не мають права на втому», — додав інший нардеп.

Серед кадрових новацій за результатами засідання: «заміна в.о. Мінветеранів Олександра Порхуна на заступницю міністра оборони Наталю Калмикову», — сказало джерело.

А член оборонного комітету та нардеп «Слуги» Олександр Федієнко написав, що «зміни будуть у 9 міністерствах, кадрово постраждає Міноборони».

«Погодили також звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби. Замість нього президент внесе кандидатуру Андрія Сибіги (заступник Кулеби, в минулому – заступник Єрмака – Ред.)», — сказав один з нардепів «Слуги», додавши, що також раніше розглядалася кандидатура Ігоря Жовкви (заступник Єрмака – Ред.).

Нагадаємо, що 4 вересня Рада планувала розглянути відставки, а вже 5 вересня - голосувати за призначення.

Однак на засіданні 4 вересня нардепам «Слуги народу» не вистачило голосів разом з уламками ОПЗЖ, щоб звільнити очільника Фонду держмайна Віталія Коваля, якого планують призначити на Мінагрополітики.

Нардепи пояснювали це відсутністю Коваля, а значить звітування перед сесійною залою.

Далі без проблем Рада звільнила Камишіна, який перейде з Мінстратегпрому до ОП.

Під оплески та подяки парламент звільнив Міністра юстиції Дениса Малюську, який за інформацією джерел LB.UA «давно хотів звільнитися». Його функціонал буде виконувати віце-прем'єр Стефанішина, яку формально теж звільнили, щоб завтра перепризначити.

А от на звільненні очільниці Мінреінтеграції Рада знову забуксувала. «За» проголосували лише 214 голосів.

Останньою мали голосувати за відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Але в цей момент в Раді терміново оголосили перерву через острах браку голосів. Тому усі відставки та призначення перенесли на 5 вересня вже після засідання фракції «Слуга народу» на чолі з президентом.

Цікаво, що не всі нардепи зі «Слуги» прийшли на засідання фракції. Так, один зі співрозмовників зізнався, що не вірить в конструктивні рішення в таких форматах.

«Це просто озвучення вже кимось прийнятих рішень. Я й так про це дізнаюсь і не буду витрачати три години життя на незручному стільці», — сказав нардеп.

Парламентарі фракції прогнозують, що 5 вересня за результатами засідання фракції під головуванням президента голоси за звільнення та призначення урядовців будуть.

«Вони й сьогодні були б, якби деякі рішали не були зарозумілими та спілкувались з нами. Єдине по кому не було б рішення точно — це по Верещук. У багатьох принципова позиція щодо звільнення Ірини. Незалежно від груп впливу», — додає інший нардеп.

Джерела зазначили, що Ірині Верещук запропонували стати заступницею Керівника ОП з соціальних питань.

«В ОП її (Ред.: Верещук) відправляють у заслання. З кабінетом і без реальних важелів і будь-якої публічності. А тут вона справді ефективна і в неї дуже добра комунікація з нардепами щодо чутливих питань полонених, безвісти зниклих, ВПО. Вона на відміну від всіх урядовців постійно на зв'язку. Проводить постійно спільні наради. У тому числі по поверненню наших дітей, наприклад. Ясно, що якби вона прийшла в Раду і, як Малюська, сказала: «це моє рішення, дякую за підтримку, але я йду», — то це б підтримали. Але вона вже понад добу не відповідає на смс. Хоча керівництво фракції нас переконує, що вона сама цього хоче. І місце в ОП для неї краще і всі ці «танці з бубнами», — пояснив один з членів «Слуги».

«По всім іншим без змін:

Герман Сметанін — Мінстратегпром;

Олексій Кулеба — на об'єднані поки Мінрегіон та Мінреінтеграції;

Віталій Коваль — Мінагрополітики;

Світлана Гринчук — Мінекології;

Микола Точицький — на Мінкульт, який стане Міндипломатії», — повідомив ще один парламентар.