Зеленський вніс кандидатуру нового міністра закордонних справ

Андрій Сибіга цього року став першим заступником Кулеби, а тепер претендує на його місце.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру нового міністра закордонних справ – Андрія Сибіги.

Ця інформація з'явилася на сайті Верховної Ради. Відповідно до законодавства, кандидатуру очільника МЗС має вносити саме президент.

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу, який очолював МЗС з 2020 року, з запуску Кабміну Дениса Шмигаля.

Андрій Сибіга – з квітня цього року – перший заступник міністра закордонних справ, а до цього він три роки був заступником голови Офісу президента.

Кар'єра Сибіги

1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України

1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща

2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України

2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України