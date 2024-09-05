Зеленський вніс кандидатуру нового міністра закордонних справ

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру нового міністра закордонних справ – Андрія Сибіги.
Ця інформація з'явилася на сайті Верховної Ради. Відповідно до законодавства, кандидатуру очільника МЗС має вносити саме президент.
Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу, який очолював МЗС з 2020 року, з запуску Кабміну Дениса Шмигаля.
Андрій Сибіга – з квітня цього року – перший заступник міністра закордонних справ, а до цього він три роки був заступником голови Офісу президента.
Кар'єра Сибіги
- 1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України
- 1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща
- 2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України
- 2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України
- 2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща
- 2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України
- 2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України
- 2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці
- 2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України
- З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.