Зеленський прокоментував мету перезавантаження уряду: потрібна нова енергія

Президент Володимир Зеленський, коментуючи "перезавантаження" уряду, сказав, що потрібна нова енергія. За його словами, заміна міністрів пов'язана з посиленням позицій держави.
І міжнародна політика, дипломатія не є винятком. Про це він сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту ірландського прем'єра.
На запитання про те, чим займатиметься міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який написав заяву на відставку, президент сказав: "не можу прогнозувати, чим буде займатися той чи інший міністр".
"Є відповіді на це коли будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити рано", – сказав він.
- Сьогодні парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину, міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна та міністра юстиції Дениса Малюську. А за звільнення віцепрем'єрки Ірини Верещук і голови ФДМ голосів не вистачило.
- Перед розглядом звільнення Дмитра Кулеби віцеспікер парламенту оголосив перерву. На сьогоднішній вечір заплановане засідання фракції "Слуга народу", де збираються обговорювати кадрові питання.
- Інформація про заяву голови МЗС на звільнення з'явилася сьогодні, в той час як його колеги по уряду подали їх учора. Для деяких із них, як Стефанішиної та Камишіна, нові посади вже обговорили.