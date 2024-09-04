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Зеленський прокоментував мету перезавантаження уряду: потрібна нова енергія

Можливу нову посаду Кулеби він не назвав. 

Зеленський прокоментував мету перезавантаження уряду: потрібна нова енергія
Засідання уряду 26 квітня 2024 року
Фото: КМУ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи "перезавантаження" уряду, сказав, що потрібна нова енергія. За його словами, заміна міністрів пов'язана з посиленням позицій держави.

І міжнародна політика, дипломатія не є винятком. Про це він сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту ірландського прем'єра.

На запитання про те, чим займатиметься міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який написав заяву на відставку, президент сказав: "не можу прогнозувати, чим буде займатися той чи інший міністр".

"Є відповіді на це коли будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити рано", – сказав він. 

  • Сьогодні парламент відправив у відставку віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину, міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна та міністра юстиції Дениса Малюську. А за звільнення віцепрем'єрки Ірини Верещук і голови ФДМ голосів не вистачило.
  • Перед розглядом звільнення Дмитра Кулеби віцеспікер парламенту оголосив перерву. На сьогоднішній вечір заплановане засідання фракції "Слуга народу", де збираються обговорювати кадрові питання. 
  • Інформація про заяву голови МЗС на звільнення з'явилася сьогодні, в той час як його колеги по уряду подали їх учора. Для деяких із них, як Стефанішиної та Камишіна, нові посади вже обговорили. 
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