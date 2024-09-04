Зеленський прокоментував мету перезавантаження уряду: потрібна нова енергія

Президент Володимир Зеленський, коментуючи "перезавантаження" уряду, сказав, що потрібна нова енергія. За його словами, заміна міністрів пов'язана з посиленням позицій держави.

І міжнародна політика, дипломатія не є винятком. Про це він сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту ірландського прем'єра.

На запитання про те, чим займатиметься міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який написав заяву на відставку, президент сказав: "не можу прогнозувати, чим буде займатися той чи інший міністр".

"Є відповіді на це коли будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити рано", – сказав він.