Голосіївська вежа. Верховний Суд розгляне справу наприкінці вересня

Межі цього нацпарку можна розширити, включивши ділянку із Голосіївською вежею. На цьому ще раніше наголошувало керівництво Міндовкілля, але тут треба згода університету.
Представниця Прокуратури Оксана Савицька наголосила, що на спірній земельній ділянці розташоване державне майно. Продовження договору оренди, на думку прокуратури, нівелює інтереси держави.
Крім того, орендар, всупереч умовам договору, передав ділянку в суборенду без відповідного рішення Київради. Також з 2005 року забудова земельної ділянки не розпочалася, а сторони досі не надали необхідної проєктної документації, яка визначає строки будівництва.
Представник позивача-забудовника МЖК “Оболонь” Леонід Бєлкін акцентував увагу на тому, що, незважаючи на наявність державного майна, власник будівлі (НУБіП) відмовився від ділянки на користь Київської міської ради і не заявляє жодних самостійних вимог.
Водночас активістам стало відомо, що насправді власник будівлі неодноразово звертався до мера Києва Віталія Кличка з проханням повернути ділянку у власність університету.
Раніше у ЗМІ інший представник забудовника з боку суборендаря “Голосіївські вежі” Максим Гринь, розповідав, що вежа, це “це типова, не унікальна, водогосподарська споруда, яка згідно експертного висновку є непридатною для використання та аварійною ”.
Зараз же у засідання представник МЖК “Оболонь” Бєлкін змінив риторику з боку забудовників і зазначив, що вони мають бачення, “як цю башту інтегрувати в забудову", бо йому ця башта особисто подобається.
“Я хочу щоб вона зберіглася", – зазначив Бєлкін.
Така зміна позиції викликала сміх присутніх у залі.
Суддя Юрій Чумак звернув увагу на те, що земля під баштою є державною власністю і через те, що вона не виділена в натурі, то державна власність опинилася в оренді забудовника.
Представник суборендаря Гринь фактично визнав, що це “правова аномалія” і погодився, що ділянку треба буде розділити.
Це дасть змогу Київській міській раді розпоряджатися тією частиною земельної ділянки, яка належить їй, а держава збереже своє право на власність ділянки з вежею.
Наступне засідання відбудеться 24 вересня о 10:45 і воно може стати фінальним.