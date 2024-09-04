Голосіївська вежа. Верховний Суд розгляне справу наприкінці вересня

Але в цьому процесі є й державний інтерес, і тому інтереси України захищає прокуратура. Кияни відвідали засідання як вільні слухачі разом з представниками нацпарку “Голосіївський”.

3 вересня у Верховному Суді слухали справу за позовом МЖК “Оболонь” до Київради. Забудовник намагається поновити оренду земельної ділянки під Голосіївською вежею, про що раніше писала громадська ініціатива “Голка” на “Лівому березі”.

Фото: надане Варварою Бобровою

Межі цього нацпарку можна розширити, включивши ділянку із Голосіївською вежею. На цьому ще раніше наголошувало керівництво Міндовкілля, але тут треба згода університету.

Представниця Прокуратури Оксана Савицька наголосила, що на спірній земельній ділянці розташоване державне майно. Продовження договору оренди, на думку прокуратури, нівелює інтереси держави.

Фото: надане Варварою Бобровою Прокурор Оксана Савицька

Крім того, орендар, всупереч умовам договору, передав ділянку в суборенду без відповідного рішення Київради. Також з 2005 року забудова земельної ділянки не розпочалася, а сторони досі не надали необхідної проєктної документації, яка визначає строки будівництва.

Голосіївська вежа: що зробить забудовник з культурною спадщиною столиці біля нацпарку?

Представник позивача-забудовника МЖК “Оболонь” Леонід Бєлкін акцентував увагу на тому, що, незважаючи на наявність державного майна, власник будівлі (НУБіП) відмовився від ділянки на користь Київської міської ради і не заявляє жодних самостійних вимог.

Водночас активістам стало відомо, що насправді власник будівлі неодноразово звертався до мера Києва Віталія Кличка з проханням повернути ділянку у власність університету.

Лист екс-ректора НУБіП Ніколаєнка до Міносвіти, де йдеться про неодноразові листи НУБіПа до КМДА з проханням про повернення земельної ділянки університету

Раніше у ЗМІ інший представник забудовника з боку суборендаря “Голосіївські вежі” Максим Гринь, розповідав, що вежа, це “це типова, не унікальна, водогосподарська споруда, яка згідно експертного висновку є непридатною для використання та аварійною ”.

Зараз же у засідання представник МЖК “Оболонь” Бєлкін змінив риторику з боку забудовників і зазначив, що вони мають бачення, “як цю башту інтегрувати в забудову", бо йому ця башта особисто подобається.

“Я хочу щоб вона зберіглася", – зазначив Бєлкін.

Така зміна позиції викликала сміх присутніх у залі.

Суддя Юрій Чумак звернув увагу на те, що земля під баштою є державною власністю і через те, що вона не виділена в натурі, то державна власність опинилася в оренді забудовника.

Представник суборендаря Гринь фактично визнав, що це “правова аномалія” і погодився, що ділянку треба буде розділити.

Це дасть змогу Київській міській раді розпоряджатися тією частиною земельної ділянки, яка належить їй, а держава збереже своє право на власність ділянки з вежею.

Наступне засідання відбудеться 24 вересня о 10:45 і воно може стати фінальним.