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Рада не змогла відправити в відставку голову Фонду державного майна

Забракло одного голосу. 

Рада не змогла відправити в відставку голову Фонду державного майна
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада не змогла відправити у відставку голову Фонду державного майна Віталія Коваля. За проголосували лише 225 нардепів – не вистачило одного голосу.

Про результат голосування відомо з трансляції засідання, яке веде народний депутат Олексій Гончаренко. Коваль написав заяву на звільнення учора.

Сьогодні на голосування він не прийшов – рішення про відставку депутати розглядали без нього. 

За словами Гончаренка, відставку Коваля підтримали 176 "слуг народу", групи колишньої ОПЗЖ – десять і два, два від "Голосу", "За майбутнє" – сім, "Довіра" – 16, п'ять позафракційних. 

Перед розглядом заяви про звільнення депутати провалили голосування за постанову, яка зобов'язувала б міністрів звітувати про роботу перед відставкою. Жодна з постанов не набрала голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. На його думку, через дозвіл йти у відставку без звітів "майже всі рішення сьогодні можуть бути провалені".

Влада вирішила "перезавантажити" уряд і замінити близько половини міністрів. На сьогоднішньому засіданні Рада планувала розглянути відставку: віцепрем'єрки Ірини Верещук, голови МЗС Дмитра Кулеби, віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та міністра юстиції Дениса Малюськи. Завтра (5 вересня) парламент планував призначити нових урядовців.

Хто такий Віталій Коваль

Коваль очолив ФДМ у листопаді 2023-го. Він зайняв цю посаду після того, як Рустема Умєрова призначили міністром оборони.

До цього, в 2019-2023 роках очолював Рівненську обласну державну адміністрацію, в 2006-2019 – керував підприємствами в аграрній, транспортній та будівельній галузях, в 2004-2006 роках працював у банківській сфері. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи). 

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