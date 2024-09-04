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Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету - не вистачило голосів

 Загалом було лише 205 голосів.

Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету - не вистачило голосів
Мар'яна Безугла
Фото: facebook/Мар'яна Безугла

Сьогодні Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Голосів для прийняття відповідного рішення не вистачило. Загалом було 205 голосів. Фракція "Слуга народу" дала 124. 

Він також опублікував скриншот, хто і як голосував. 

"При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була заблокована", - прокоментував нардеп.

Фото: Ярослав Железняк

  • 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
  • 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного це питання. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
  • Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.
  • 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.
  • У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.
  • 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету. 
  • 17 липня вона з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу"
  • 22 липня  Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу. Однак, згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати парламент.

Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .

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