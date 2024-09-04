Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету - не вистачило голосів

Сьогодні Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.



Голосів для прийняття відповідного рішення не вистачило. Загалом було 205 голосів. Фракція "Слуга народу" дала 124.

Він також опублікував скриншот, хто і як голосував.

"При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була заблокована", - прокоментував нардеп.

Фото: Ярослав Железняк

Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .