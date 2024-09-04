Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету - не вистачило голосів

Сьогодні Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки.
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
Голосів для прийняття відповідного рішення не вистачило. Загалом було 205 голосів. Фракція "Слуга народу" дала 124.
Він також опублікував скриншот, хто і як голосував.
"При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була заблокована", - прокоментував нардеп.
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
- 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
- 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного це питання. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
- Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.
- 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.
- У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.
- 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.
- 17 липня вона з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу".
- 22 липня Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу. Однак, згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати парламент.
Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .