Політично мотивоване звільнення Кудрицького і тиск: голова наглядової ради "Укренерго" та один з її членів звільняються

Голова наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен 3 вересня подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень. Вони зробили це, бо вважають рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" політично вмотивованим.

На сторінці "Укренерго" підтвердили звільнення голови правління Володимира Кудрицького. Рішення про дострокове припинення його повноважень ухвалили за згодою сторін, а позачергове засідання ініціював сам Кудрицький.

Він прозвітував про захист об'єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуацію довкола компанії в публічній площині. Доббені та Андреасен вважають, що, за результатами представленого звіту, для звільнення не має жодних обґрунтованих підстав.

"З перших днів нашої роботи в Наглядовій Раді «Укренерго» ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів", – йдеться у заяві.

Автори заяви вважають, що корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕСР поставлені під сумнів, тож вони не будуть продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді "Укренерго".

"Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами-членами ENTSO-E", – йдеться у заяві.

Наглядова рада "Укренерго" складалася з шести членів: голови Даніеля Доббені, членів Педера Андреасена, Романа Піонковскі, Юрія Бойка, Юрія Токарського та Олександра Баранюка. Андреасен, згідно з даними на сайті компанії, "має значний професійний досвід з усіх аспектів бізнесу в секторі електроенергії та газу, розуміння нюансів роботи Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії, що має важливе значення в контексті приєднання України до ENTSO-E. Добре розуміє всі особливості роботи європейських інституцій, таких як Європейська комісія, Європейський парламент, Енергетичне Співтовариство".

Доббені очолював наглядову раду з серпня 2023. Він "має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У 2008 році став першим президентом Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO‐E). Був президентом ОСП Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом асоціації GO15. З 2003 по 2012 рік обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передачі. Протягом своєї кар'єри Даніель Доббені брав активну участь у роботі комітетів Дослідницького інституту електроенергетики, Американського товариства інженерів-механіків, UCTE та Генеральному директораті з досліджень та інновацій Європейської комісії".

З 2022 Україна приєдналася до європейської мережі ENTSO-E і стала її повноправним членом.