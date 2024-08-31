Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
ГоловнаПолітика

Україна сподівається на якнайшвидше рішення щодо використання заморожених активів РФ

Це – питання посилення української економічної стабільності.

Україна сподівається на якнайшвидше рішення щодо використання заморожених активів РФ
Юлія Свириденко із Даліпом Сінгхом
Фото: Мінекономіки

Уряд України сподівається на те, що рішення щодо механізму забезпечення допомоги Україні коштом заморожених російських активів, буде ухвалене у найближчій перспективі. 

Про це перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко сказала під час зустрічі із заступником радника президента США з національної безпеки з питань міжнародної економіки Даліпом Сінгхом, повідомили в Мінекономіки. Зустріч відбулася в рамках візиту української делегації, під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, до Сполучених Штатів.    

"Я вдячна Даліпу Сінгху за його персональний вклад у роботу над наданням Україні 50 млрд доларів заморожених російських активів за допомогою фінансових інструментів. Росія має нести відповідальність за свої злочини. Ми сподіваємось на якнайшвидше рішення щодо використання доходів від знерухомлених суверенних активів рф на користь України, адже це питання посилення нашої економічної стабільності", – сказала Юлія Свириденко. 

Сторони обговорили механізм використання майбутніх доходів від знерухомлених суверенних активів РФ для зміцнення економічної стабільності України, фінансові потреби України на 2025 рік, проєкти з відновлення енергетики та плани щодо відбудови. 

Також згадали і про потреби у фінансуванні. Україні для покриття дефіциту державного бюджету в наступному році необхідні додаткові ресурси, тож Уряд сподівається на активну залученість партнерів для подолання цього виклику, зокрема через Міжнародну координаційну платформу донорів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies