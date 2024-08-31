Україна сподівається на якнайшвидше рішення щодо використання заморожених активів РФ

Уряд України сподівається на те, що рішення щодо механізму забезпечення допомоги Україні коштом заморожених російських активів, буде ухвалене у найближчій перспективі.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко сказала під час зустрічі із заступником радника президента США з національної безпеки з питань міжнародної економіки Даліпом Сінгхом, повідомили в Мінекономіки. Зустріч відбулася в рамках візиту української делегації, під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, до Сполучених Штатів.

"Я вдячна Даліпу Сінгху за його персональний вклад у роботу над наданням Україні 50 млрд доларів заморожених російських активів за допомогою фінансових інструментів. Росія має нести відповідальність за свої злочини. Ми сподіваємось на якнайшвидше рішення щодо використання доходів від знерухомлених суверенних активів рф на користь України, адже це питання посилення нашої економічної стабільності", – сказала Юлія Свириденко.

Сторони обговорили механізм використання майбутніх доходів від знерухомлених суверенних активів РФ для зміцнення економічної стабільності України, фінансові потреби України на 2025 рік, проєкти з відновлення енергетики та плани щодо відбудови.

Також згадали і про потреби у фінансуванні. Україні для покриття дефіциту державного бюджету в наступному році необхідні додаткові ресурси, тож Уряд сподівається на активну залученість партнерів для подолання цього виклику, зокрема через Міжнародну координаційну платформу донорів.