Шмигаль: наше завдання – отримати $50 млрд від заморожених активів РФ до кінця року

Україна планує отримати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Проте до кінця цього року розраховує на 50 мільярдів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами глави уряду, вже є перші результати роботи в цьому напрямку. Зокрема, країни G7 домовилися передати Україні 50 мільярдів доларів від використання заморожених активів РФ.

"У нас є наша політична рамка: Україна має отримати кошти не пізніше кінця цього року, вони мають бути безумовними для України, безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу, і ми повинні мати можливість використати їх на будь-які потреби нашої держави", – зазначив Денис Шмигаль.

Насамперед кошти направлятимуться для відшкодування втрат людей.

Крім того, Денис Шмигаль переконаний, що Україна повинна мати можливість, у разі необхідності, скористатися цими коштами для фінансування бюджету та для потреб Сил безпеки й оборони.