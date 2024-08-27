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Шмигаль: наше завдання – отримати $50 млрд від заморожених активів РФ до кінця року

Всього Україна планує отримати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. 

Шмигаль: наше завдання – отримати $50 млрд від заморожених активів РФ до кінця року
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Україна планує отримати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Проте до кінця цього року розраховує на 50 мільярдів. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами глави уряду, вже є перші результати роботи в цьому напрямку. Зокрема, країни G7 домовилися передати Україні 50 мільярдів доларів від використання заморожених активів РФ.

"У нас є наша політична рамка: Україна має отримати кошти не пізніше кінця цього року, вони мають бути безумовними для України, безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу, і ми повинні мати можливість використати їх на будь-які потреби нашої держави", – зазначив Денис Шмигаль.

Насамперед кошти направлятимуться для відшкодування втрат людей.

Крім того, Денис Шмигаль переконаний, що Україна повинна мати можливість, у разі необхідності, скористатися цими коштами для фінансування бюджету та для потреб Сил безпеки й оборони.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що 50 млрд євро від “Великої сімки” (G7) до кінця цього року дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”. Йдеться про відсотки від заморожених російських активів.
  • Раніше стало відомо, що "Велика сімка” узгодила, яку частку з $50 млрд від активів РФ кожен член блоку надасть Україні. Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів. Йдеться про відсотки від заморожених активів РФ.
  • G7 може укласти до жовтня рамкову угоду про $50 млрд кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ.
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