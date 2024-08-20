Шольц: кредит у 50 млрд євро від G7 дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”

Йдеться про відсотки від заморожених російських активів. Раніше не було відомо, на що саме будуть спрямовані ці 50 млрд євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кредит у 50 млрд євро від “Великої сімки” (G7) до кінця цього року дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”.

Про це він написав на платформі X.

“Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розраховувати на це”, – написав Шольц.