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Шольц: кредит у 50 млрд євро від G7 дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”

Йдеться про відсотки від заморожених російських активів. Раніше не було відомо, на що саме будуть спрямовані ці 50 млрд євро. 

Шольц: кредит у 50 млрд євро від G7 дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кредит у 50 млрд євро від “Великої сімки” (G7) до кінця цього року дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”.

Про це він написав на платформі X. 

“Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розраховувати на це”, – написав Шольц.

  • У липні стало відомо, що “Велика сімка” узгодила, яку частку з $50 млрд від активів РФ кожен член блоку надасть Україні. Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів. Йдеться про відсотки від заморожених активів РФ.
  • Раніше не було відомо, на що саме будуть спрямовані ці 50 млрд євро.
  • Заява Шольца прозвучала через декілька днів після появи інформації, що нібито Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, але раніше схвалена військова допомога буде поставлена. 
  • Зі свого боку, МЗС України заявило, що повідомлення про нібито припинення Німеччиною військової допомоги є маніпулятивним. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.
  • Також 19 серпня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу. У пакеті є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.
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