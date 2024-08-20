Шольц: кредит у 50 млрд євро від G7 дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кредит у 50 млрд євро від “Великої сімки” (G7) до кінця цього року дасть змогу Україні “масово закуповувати зброю”.
Про це він написав на платформі X.
“Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розраховувати на це”, – написав Шольц.
- У липні стало відомо, що “Велика сімка” узгодила, яку частку з $50 млрд від активів РФ кожен член блоку надасть Україні. Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів. Йдеться про відсотки від заморожених активів РФ.
- Раніше не було відомо, на що саме будуть спрямовані ці 50 млрд євро.
- Заява Шольца прозвучала через декілька днів після появи інформації, що нібито Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, але раніше схвалена військова допомога буде поставлена.
- Зі свого боку, МЗС України заявило, що повідомлення про нібито припинення Німеччиною військової допомоги є маніпулятивним. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.
- Також 19 серпня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу. У пакеті є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.