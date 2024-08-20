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На Київщині внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено кілька будинків

Постраждалих немає.

На Київщині внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено кілька будинків
Уламки російського "шахеда" (архівне фото)
Фото: Прикордонна поліція Молдови

Уночі та зранку росіяни намагалися атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він зазначив, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Однак, внаслідок падіння уламків збитих цілей, наразі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади.

Крім того, в одному з районів загорілася трава. Пожеж було оперативно ліквідовано. 

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, сьогодні близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони, і ракети не досягли Києва.

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