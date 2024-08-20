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Росія не виводила кораблі в Чорне та Азовське моря

У Середземному морі знаходяться 2 ворожі кораблі без "Калібрів".

Росія не виводила кораблі в Чорне та Азовське моря
Ілюстративне фото

Російський флот не виводив бойові кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ, за даними українських ВМС, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 5 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 7 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.

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