Обмеження на пересування діятимуть в цих населених пунктах з 15:00 до 11:00.

Ще в двох населених пунктах Донеччини посилили комендантську годину (ілюстративне фото)

В двох населених пунктах Донецької області посилено комендантську годину.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади”, - йдеться у повідомленні.

Обмеження на пересування діятимуть в цих населених пунктах з 15:00 до 11:00.

Філашкін нагадав, що такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому і Новогродівці.

“Закликаю всіх жителів Донеччини, а особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!” - наголосив начальник ОВА.