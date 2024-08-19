Ще в двох населених пунктах Донеччини посилили комендантську годину

В двох населених пунктах Донецької області посилено комендантську годину.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади”, - йдеться у повідомленні.
Обмеження на пересування діятимуть в цих населених пунктах з 15:00 до 11:00.
Філашкін нагадав, що такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому і Новогродівці.
“Закликаю всіх жителів Донеччини, а особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!” - наголосив начальник ОВА.