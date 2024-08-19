Підозрювані в месенджері познайомились з невідомим, який пообіцяв їм гроші за виконання певної роботи.

На Харківщині затримали двох підозрюваних у диверсійній діяльності на користь Росії

В місті Мерефа у Харківській області на залізничному переїзді підпалили батарейну шафу вхідного світлофора біля залізничної колії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Такі дії зловмисників призвели до порушення нормальної роботи залізничної станції та завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

З місця події поліцейські вилучили залишки пластику зі слідами горіння та пожежного сміття.

Поліцейські встановили осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, ними виявилися 27-річний та 30-річний чоловіки. За даними поліції, вони в месенджері познайомились з невідомим, який пообіцяв їм гроші за виконання певної роботи.

Підозрювані були затримані, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.