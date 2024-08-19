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На Харківщині затримали двох підозрюваних у диверсійній діяльності на користь Росії

Підозрювані в месенджері познайомились з невідомим, який пообіцяв їм гроші за виконання певної роботи.

На Харківщині затримали двох підозрюваних у диверсійній діяльності на користь Росії
На Харківщині затримали двох підозрюваних у диверсійній діяльності на користь Росії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В місті Мерефа у Харківській області на залізничному переїзді підпалили батарейну шафу вхідного світлофора біля залізничної колії. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Такі дії зловмисників призвели до порушення нормальної роботи залізничної станції та завдали матеріальної шкоди у великих розмірах. 

З місця події поліцейські вилучили залишки пластику зі слідами горіння та пожежного сміття.

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Поліцейські встановили осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, ними виявилися 27-річний та 30-річний чоловіки. За даними поліції, вони в месенджері познайомились з невідомим, який пообіцяв їм гроші за виконання певної роботи.

Підозрювані були затримані, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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