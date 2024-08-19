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Данія анонсувала пакет допомоги Україні на $115,8 млн

Це кошти на придбання зброї та озброєння.

Данія анонсувала пакет допомоги Україні на $115,8 млн
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на суму 783 мільйонів данських крон ($115,8 млн).

Як ідеться на сайті Міноборони Данії, кошти передбачені для придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародний промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив що цей "двадцятий пакет військової підтримки складено на основі потреб України і має допомогти як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі".

Подробиці пакету допомоги не розкривають із міркувань безпеки.

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