Данія анонсувала пакет допомоги Україні на $115,8 млн

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на суму 783 мільйонів данських крон ($115,8 млн).
Як ідеться на сайті Міноборони Данії, кошти передбачені для придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародний промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив що цей "двадцятий пакет військової підтримки складено на основі потреб України і має допомогти як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі".
Подробиці пакету допомоги не розкривають із міркувань безпеки.
- 19 серпня стало відомо, що допомогу Україні виділила і Німеччина.
- Напередодні Президент Зеленський закликав партнерів пришвидшити надсилання військової допомоги, особливо це стосується США, Британії і Франції.
- За інформацією Міноборони, Данія - перша країна НАТО, яка інвестує у виробництво українського озброєння.