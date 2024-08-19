​Українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб через "Дію"

В Україні через портал "Дія" вже подали більше 30 тисяч заяв на шлюб.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар", - написав він у Telegram.

Федоров зазначив, що "зовсім скоро" буде запущено послугу одруження онлайн.

"Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - додав міністр.

Одруження через "Дію"

30 березня Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:

У застосунку відправити відповідну заяву

Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку

Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу.

У червні по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари.

Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.