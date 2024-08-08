З початку запуску послуги у Дії вже продали понад 150 тисяч транспортних засобів. Це легкові автомобілі, мопеди та мотоцикли. Більшість покупців залишають наявні номерні знаки. Разом з тим комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на 17 878 транспортних засобів.

Про це повідомили у МВС.

У міністерстві нагадали, що при виборі номерного знака із серією DІ, керувати автомобілем можна виключно після їх отримання у відділенні Укрпошти. Однак, якщо покупець залишив номерний знак попереднього власника – користуватися автівкою можна одразу після того, як свідоцтво про реєстрацію з’явиться онлайн.

У Дії перереєстрація транспортних засобів доступна фізичним особам. Аби скористатись нею, у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також у продавця – свідоцтво про реєстрацію авто.

У МВС зазначили, що трапляються випадки, коли після перевірки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів приходить відмова у перереєстрації авто онлайн. Наприклад, якщо автомобіль знаходиться в розшуку чи наявні обмеження або обтяження – договір не укладається.

"Але нещодавно сервіс продажу в Дії було вдосконалено, тож громадянам почали надходити причини відмови у перереєстрації", – повідомили у міністерстві.

Найпоширеніші причини відмови:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови перереєстрація транспортного засобу буде доступна онлайн або в сервісному центрі МВС.

Українці скористалися послугою шерингу авто у Дії майже пів мільйона разів.