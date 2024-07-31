Українці скористалися послугою шерингу авто у Дії майже пів мільйона разів

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія.

Станом на 31 липня українці 408 127 разів скористалися послугою шерингу авто в Дії.

Про це повідомили у МВС та у телеграмі Дії.

Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що користуватиметься авто – належний користувач.

Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за свою поведінку на дорозі несе саме належний користувач.

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія.