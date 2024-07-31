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Українці скористалися послугою шерингу авто у Дії майже пів мільйона разів

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія. 

Українці скористалися послугою шерингу авто у Дії майже пів мільйона разів
Фото: Миколаївська міська рада

Станом на 31 липня українці 408 127 разів скористалися послугою шерингу авто в Дії.

Про це повідомили у МВС та у телеграмі Дії. 

Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що користуватиметься авто – належний користувач. 

Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за свою поведінку на дорозі несе саме належний користувач. 

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія. 

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