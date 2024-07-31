Українці скористалися послугою шерингу авто у Дії майже пів мільйона разів

Станом на 31 липня українці 408 127 разів скористалися послугою шерингу авто в Дії.
Про це повідомили у МВС та у телеграмі Дії.
Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що користуватиметься авто – належний користувач.
Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за свою поведінку на дорозі несе саме належний користувач.
Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія.
- Станом на початок липня у"Дії" українці згенерували вже понад 200 000 посвідчень ветерана.
- А від 30 липня у “Дії” можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом.