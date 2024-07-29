В Одесі затримали шістьох "кур'єрів", які підпалювали військові автомобілі

За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення російської ФСБ вчинили серію підпалів військових автівок.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

"У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору фсб вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме»", – йдеться в повідомленні.

В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.

Фігуранти діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео. Працюючи під прикриттям кур’єрської доставки, фігуранти на скутерах об’їжджали місто і встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для "погодження", а після відповідної "команди" – підпалювали авто.

Для "звітності" перед агресором палії фільмували свої дії.

Ворожих поплічників затримали "по гарячих слідах". У них вилучили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.