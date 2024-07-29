У Росії з полігону втекли дев'ять контрактників-злочинців. Двоє з них – убивці, ще один – викрадач людини

У поліцейському орієнтуванні не уточнили, чи вони озброєні.

У Росії, під Бєлгородом, з полігону Корочанського району втекли дев'ятеро злочинців-контрактників. Російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на "Пепел" пише, що двоє з утікачів відбували покарання за вбивства, двоє – за тяжкі тілесні ушкодження, один – за викрадення людини.

Контрактники "не прийшли випробувального терміну". Шестеро втекли 26 липня, ще троє – наступного дня.

В орієнтуванні для тамтешньої поліції не уточнили, чи мали вони при собі зброю.

Також російське медіа пише, що в одній з військових частин на території України втік інструктор загону "Шторм Z", який складається з ув'язнених. Раніше інструктор на прізвище Зарубін записував відеозвернення, в якому розповідав про великі втрати окупантів на Харківському напрямку. Потім, за даними ЗМІ, його змусили писати спростування.

Як відомо, після конфлікту між міністерством оборони і "групою Вагнера" вербування російських злочинців на війну займається міністерство оборони.