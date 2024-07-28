Головне за неділю, 28 липня: удари по Харкову, три чинники війни, відкритий лист науковців

Президент Володимир Зеленський назвав три фактори справедливого закінчення війни в Україні.

В інтерв'ю телерадіомовній корпорації Японії NHK глав держави сказав, що це "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск". "Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що шансів немає", - вважає Зеленський.

Президент сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію. Зеленський також наголосив на важливості підтримки Японії.

Докладніше – в новині.

Сьогодні вранці російські війська завдали двох ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Відомо, що ворог випустив дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств міста.

Подробиці ракетних ударів у Харкові розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За попередньою інформацією, армія РФ випустила дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств Харкова.

Про постраждалих та загиблих не повідомлялося.

У понеділок, 29 липня, графіки погодинних відключень електроенергії планують застосовувати з 16:00 до 23:00, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що з 16:00 до 23:00 планують застосовувати одну чергу відключень. У інші години обмежень не передбачають.

Науковці провідних університетів світу написали відкритого листа про доцільність вступу України до НАТО, повідомляє The Guardian. Видання також опублікувало список підписантів.

Лист починається із засудження бомбардування Росією дитячої лікарні Охматдит напередодні 75-річчя саміту НАТО. Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, аби завоювати Україну.

У листі наголошується, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме "рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини".

"Зосередження уваги на начебто «занепокоєності Росії щодо розширення НАТО» і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", – йдеться в листі.

Подробиці – в новині.

Нижня палата польського парламенту (Сейм) ухвалила резолюцію на вшанування 81-ї річниці Волинської трагедії.

За це рішення проголосували 427 депутатів Сейму, жоден не був проти, семеро - утрималися.

"У 81-шу річницю Кривавої неділі (11 липня 1943 року, - ред.) Сейм Польщі вшановує пам’ять жертв геноциду, який зачепив мешканців східної Польщі - переважно поляків, а також, зокрема, вірмен, чехів, євреїв, українців. Донині жертви цього злочину не мають своїх могил, не проведено їх ексгумацій та не організовано гідного поховання", - йдеться в резолюції.

Зазначається, що у 2016 році Сейм Польщі встановив "Національний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Це також стало нагодою "висловити вдячність тим українцям, які відмовилися брати участь у вбивствах і врятували поляків".

Докладніше – в новині.

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