​Вчені закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу

"Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни".

Науковці провідних університетів світу написали відкритого листа про доцільність вступу України до НАТО.

Про це повідомляє The Guardian. Видання також опублікувало список підписантів.

Лист починається із засудження бомбардування Росією дитячої лікарні Охматдит напередодні 75-річчя саміту НАТО. Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, аби завоювати Україну.

У листі наголошується, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме "рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини".

"Зосередження уваги на начебто «занепокоєності Росії щодо розширення НАТО» і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", – йдеться в листі.

"Спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія “тримається на волоску” щодо наближення до НАТО. Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни", – наголошують підписанти листа.

Вчені вважають, що західна демократія має виступати в єдності та рішучості проти зростаючої загрози глобальній безпеці, яку представляє Кремль. А пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни

Вступ України до НАТО