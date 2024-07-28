​Вчені закликали НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу

Науковці провідних університетів світу написали відкритого листа про доцільність вступу України до НАТО.
Про це повідомляє The Guardian. Видання також опублікувало список підписантів.
Лист починається із засудження бомбардування Росією дитячої лікарні Охматдит напередодні 75-річчя саміту НАТО. Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, аби завоювати Україну.
У листі наголошується, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме "рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини".
"Зосередження уваги на начебто «занепокоєності Росії щодо розширення НАТО» і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", – йдеться в листі.
"Спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія “тримається на волоску” щодо наближення до НАТО. Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни", – наголошують підписанти листа.
Вчені вважають, що західна демократія має виступати в єдності та рішучості проти зростаючої загрози глобальній безпеці, яку представляє Кремль. А пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни
Вступ України до НАТО
- У листопаді минулого року блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявляв, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
- На саміті НАТО 9-11 липня цього року члени Альянсу погодилися створити програму NSATU для кращої координації надання військового обладнання та підготовки для України. Зазначається, що це ґрунтується на безпрецедентній підтримці НАТО Україні у захисті від російської агресії. Члени Альянсу також оголосили про зобов’язання надати довгострокову безпекову допомогу Україні з мінімальною базовою лінією в 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити постійний рівень допомоги з безпеки.
- 17 липня Столтенберг також оголосив про призначення старшого представника НАТО в Україні.