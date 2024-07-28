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Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням: "Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію"

"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити", - вважає турецький лідер.

Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням: "Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, виступаючи на партійних зборах своєї політсили, передає Haberler.

Ердоган наголосив, що "ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити ці речі з Палестиною" і що "так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж і з ними".

"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити. Нам просто потрібно бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", - наголосив турецький лідер.

На з'їзді партії Ердогана були також присутні деякі урядовці, як-от очільники міністерств внутрішніх справ освіти, охорони здоров'я, молоді та спорту та ін.

  • 2014 року перемогу на парламентських виборах у Лівії здобуло антиісламістське об'єднання націоналістів і лібералів, яке підтримував генерал Халіфа Хафтар. Ісламісти, які програли, відмовилися визнавати результати голосування. Конфлікт, що виник між сторонами, переріс у громадянську війну.
  • У грудні 2019-го мміжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку.
  • У січні 2020 парламент Туреччини проголосував за відправлення військ, щоб підтримати уряд національної згоди на чолі з Фаїзом Сараджем.
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