Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням: "Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію"

"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити", - вважає турецький лідер.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, виступаючи на партійних зборах своєї політсили, передає Haberler.

Ердоган наголосив, що "ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити ці речі з Палестиною" і що "так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж і з ними".

"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити. Нам просто потрібно бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", - наголосив турецький лідер.

На з'їзді партії Ердогана були також присутні деякі урядовці, як-от очільники міністерств внутрішніх справ освіти, охорони здоров'я, молоді та спорту та ін.