Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку на низку об'єктів "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що уночі завдала ударів по об'єктах "Хезболли".
Про це Сили оборони Ізраїлю повідомили у Telegram.
Командування ЦАХАЛ заявило, що їхні повітряні сили завдали ударів по низці об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.
Зокрема, Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.
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