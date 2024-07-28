Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку на низку об'єктів "Хезболли"

Армія оборони атакувала склади зі зброєю та об'єкти інфраструктури ліванського угрупування.

Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що уночі завдала ударів по об'єктах "Хезболли".

Про це Сили оборони Ізраїлю повідомили у Telegram.

Командування ЦАХАЛ заявило, що їхні повітряні сили завдали ударів по низці об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

Зокрема, Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.