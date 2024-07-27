У Фінляндії повідомили подробиці порушення територіальних вод російським кораблем

Було здійснено кілька спроб зв’язатися із російським судном через радіозв’язок, однак вони виявились безуспішними.

Прикордонна охорона повідомила у суботу, що судно, яке підозрюється у порушенні фінських морських кордонів, є російським науково-дослідницьким судном «Михаил Казанский», передає видання Yle.

Зазначається, що судно увійшло до територіальних вод Фінляндії в районі південніше міста Гаміна.

Перетин кордону було зафіксоване системами спостереження Прикордонної служби, а також патрулем Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морської милі (2,2 кілометра) у територіальних водах Фінляндії.

На момент інциденту патрульний катер Берегової охорони знаходився поряд із російським судном. Зазначається, що було здійснено кілька спроб зв’язатися із судном «Михаил Казанский» через радіозв’язок, однак вони виявились безуспішними.

Прикордонна охорона Фінляндії розслідує інцидент як порушення територіальних кордонів.