Блінкен вкотре застеріг Китай від допомоги військовій машині Кремля

Держсекретар США зустрівся з китайським міністром закордонних справ на полях міністерського засідання Асоціації держав Південно-Східно Азії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вкотре попередив Китай про готовність застосувати нові кроки, якщо Китай далі підтримуватиме військово-промисловий комплекс Росії.

Головний дипломат американців заявив про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях міністерського засідання Асоціації держав Південно-Східно Азії у Лаосі.

“Держсекретар знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії та чітко дав зрозуміти, що якщо КНР нічого не робитиме для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжуватимуть вживати відповідних заходів”, ‒ йдеться у заяві Держдепартаменту.

Водночас зазначено, що сторони провели “відкриті та продуктивні дискусії з ключових двосторонніх, регіональних та глобальних питань”. Блінкен наголосив на важливості продовження використання дипломатії для досягнення прогресу в сферах, які мають значення для американського народу та світу.

Окрім того, держсекретар дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із союзниками просуватимуть бачення вільної та відкритої Індо-Тихоокеанської зони. Він наголосив на важливості збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки.