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Блінкен вкотре застеріг Китай від допомоги військовій машині Кремля

Держсекретар США зустрівся з китайським міністром закордонних справ на полях міністерського засідання Асоціації держав Південно-Східно Азії.

Блінкен вкотре застеріг Китай від допомоги військовій машині Кремля
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен вкотре попередив Китай про готовність застосувати нові кроки, якщо Китай далі підтримуватиме військово-промисловий комплекс Росії.

Головний дипломат американців заявив про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях міністерського засідання Асоціації держав Південно-Східно Азії у Лаосі.

“Держсекретар знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії та чітко дав зрозуміти, що якщо КНР нічого не робитиме для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжуватимуть вживати відповідних заходів”, ‒ йдеться у заяві Держдепартаменту.

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Водночас зазначено, що сторони провели “відкриті та продуктивні дискусії з ключових двосторонніх, регіональних та глобальних питань”. Блінкен наголосив на важливості продовження використання дипломатії для досягнення прогресу в сферах, які мають значення для американського народу та світу.

Окрім того, держсекретар дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із союзниками просуватимуть бачення вільної та відкритої Індо-Тихоокеанської зони. Він наголосив на важливості збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки. 

  • Вчора на полях форуму АСЕАН з очільником китайського МЗС зустрівся Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Голова дипломатії ЄС попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Також він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні, і зазначив, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку.
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