Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно із яким лікарям, які не проходили військову кафедру, присвоюватимуть офіцерські звання.

Про це Зеленський повідомив на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність»

"Перед системою військової медицини стоїть ще чимало викликів, які належить подолати. Як Глава держава я обіцяю вам всебічну підтримку в цьому напрямі. Я підписав Указ «Положення про проходження військової служби», який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру", – сказав глава держави.

У березні цього року Міноборони анонсувало новий формат навчання та перепідготовки мобілізованих медиків, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях