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Лікарям, які не проходили військову кафедру, присвоюватимуть офіцерські звання

Президент підписав відповідний указ.

Лікарям, які не проходили військову кафедру, присвоюватимуть офіцерські звання
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно із яким лікарям, які не проходили військову кафедру, присвоюватимуть офіцерські звання.

Про це Зеленський повідомив на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність»

"Перед системою військової медицини стоїть ще чимало викликів, які належить подолати. Як Глава держава я обіцяю вам всебічну підтримку в цьому напрямі. Я підписав Указ «Положення про проходження військової служби», який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру", – сказав глава держави. 

У березні цього року Міноборони анонсувало новий формат навчання та перепідготовки мобілізованих медиків, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях

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