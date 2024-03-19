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Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків

Офіцерське звання можна буде отримати за 40 днів замість чотирьох місяців.

Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків
Фото: Скріншот відео

У Міністерстві оборони України анонсували новий формат навчання та перепідготовки мобілізованих медиків, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.  Згідно із новою системою, можна буде отримати офіцерське звання за сорок днів. 

Про це інформує Міноборони.

Новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії.

"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді",  – розповіла  заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів.

За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.

Нова система навчання мобілізованих медиків
Фото: Міноборони
Нова система навчання мобілізованих медиків

У Міноборони повідомили, що очні курси на даний момент пройшли 118 мобілізованих медиків. Наступний курс стартує 8 квітня у Військово-медичній академії Збройних сил України. Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу [email protected]

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