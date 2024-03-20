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Дуда прогнозує готовність Росії напасти на НАТО у 2026 році

Президент Польщі активно закликає країни Альянсу збільшувати фінансування оборони.

Дуда прогнозує готовність Росії напасти на НАТО у 2026 році
Анджей Дуда
Фото: ОПУ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026 року.

В етері каналу CNBC глава держави назвав цю інформацію "тривожним дзвінком, який вже дзвонить". За ті 2-3 роки, які залишилися у країн Альянсу, потрібно "нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виготовляти зброю, укріплювати оборонні можливості та зробити все, щоб готуватися до вторгнення, аби воно так і не сталося".

Дуда переконує партнерів по військовому блоку підняти нижню межу оборонних витрат з 2% ВВП до 3%. На його переконання, це "питання здорового глузду". Сама ж Польща все досягла показника у 4% ВВП - і це більше, ніж навіть у Сполучених Штатах.

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