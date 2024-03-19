В Україні відкрили другий рекрутинговий центр для ЗСУ

Центр запрацював у Запоріжжі.

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Рекрутинговий центр для ЗСУ в Запоріжжі

В Україні відкрили уже другий рекрутинговий центр для ЗСУ.

Він запрацював у Запоріжжі, повідомляє Міністерство оборони.

Центр відкрили завдяки спільній роботі Міноборони, Генштабу ЗСУ та Запорізької обласної військової адміністрації.

"Тут уже готові запропонувати усім бажаючим долучитися до Сил оборони України, пропонуючи низку різнопрофільних посад: операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, IT-шників тощо", - зазначили у міністерстві.