У Львові відкрили центр рекрутингу української армії

"Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями".

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це - пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.

"Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації", – зазначається в повідомленні.

Рекрутинг і мобілізація в Україні