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У Львові відкрили центр рекрутингу української армії

"Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями".

У Львові відкрили центр рекрутингу української армії
У Львові відкрили центр рекрутингу ЗСУ

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це - пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.

"Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації", – зазначається в повідомленні.

Рекрутинг і мобілізація в Україні

  • Минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
  • Також міністерство обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
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