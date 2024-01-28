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У ЗСУ назвали найбільш затребуваних фахівців

Серед основних - піхота.

У ЗСУ назвали найбільш затребуваних фахівців
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Стало відомо, які фахівці в українській армії зараз найбільш затребувані.

Як повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода", у пріоритеті - піхота.

"Найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", - сказав Ніколюк.

Він зауважив, що нині найбільш масовою підготовкою в Сухопутних військах є підготовка піхотинця. 

"Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", - наголосив командувач.

Рекрутинг і мобілізація в Україні

  • Минулого місяця заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
  • Також міністерство обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію. 
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