У ЗСУ назвали найбільш затребуваних фахівців

Стало відомо, які фахівці в українській армії зараз найбільш затребувані.

Як повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода", у пріоритеті - піхота.

"Найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", - сказав Ніколюк.

Він зауважив, що нині найбільш масовою підготовкою в Сухопутних військах є підготовка піхотинця.

"Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", - наголосив командувач.

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