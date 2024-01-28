Росіяни атакували Берислав, постраждав чоловік і 89-річна жінка

Під вогнем також опинилося село Михайлівка.

Російські війська сьогодні пообіді атакували з безпілотника місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя", - йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також повідомляється, що близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.

Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку.

Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька.