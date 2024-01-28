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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наразі на виході в морі перебуває два надводних та два підводних ракетоносії. 

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Фото: ОК "Південь"

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на виході в морі перебуває два надводних та два підводних ракетоносії.  Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракет.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги. В Чорному морі знов збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування  ракетоносії: два надводних та два підводних кораблі", – ідеться у повідомленні.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракет. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.

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