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Армія РФ далі намагається вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Окупанти знову вели безуспішні атаки.

Армія РФ далі намагається вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Український військовий на фронті
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. За минулу добу росіяни намагалися знову провести штурмові дії і, зазнавши втрат, відійшли.

Про це інформують у пресцентрі Сил оборони півдня.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується потужна щоденна контрбатарейна боротьба. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму, міцно тримаючи позиції, відбиваючи ворожі штурми", – ідеться у повідомленні. 

За минулу добу окупанти двічі наважились провести штурмові дії і, зазнавши втрат, відійшли.

Російська армія на лівобережжі Херсонщини не припиняє аеророзвідку, тисне артилерійськими обстрілами, застосовує велику кількість ударних дронів різних типів.

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