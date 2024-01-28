Російська армія уночі атакувала ракетами Мирноград на Донеччині: постраждала дитина

Сьогодні уночі росіяни завдали ракетного удару по житловому масиву у Мирнограді Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали отримали 15-річний юнак, чоловік 35 років та 30-річна жінка.

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, о 01:30, війська РФ завдали ракетного обстрілу житлового масиву Мирнограда.

У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років.

У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та дев'ять автівок.