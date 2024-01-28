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Росіяни продовжують терор Херсонщини: понад 100 обстрілів за добу

Внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Росіяни продовжують терор Херсонщини: понад 100 обстрілів за добу
Наслідки російського обстрілу населеного пункту в Бериславському районі Херсонщини.
Фото: Херсонська обласна прокуратура

За минулу добу російська армія здійснила 102 обстріли із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та  БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову та радіовежі у Бериславському районі.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.

Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.

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