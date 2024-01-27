Головне за суботу, 27 січня: ракетний удар по Полтавщині, 20 відбитих атак під Авдіївкою

Бої під Авдіївкою, 64 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 703-й день повномасштабної війни.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін о 20:42 повідомив, що ворог атакував Полтавщину ракетами.

В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Зазначимо, що Повітряні сили о 19:59 повідомили про ракети у напрямку Кременчука.

О 23:15 Пронін повідомив, що триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Станом на 18.00 27.01.2024 ворог завдав 1 ракетного удару, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала удару по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 січня – в нашій новині.

Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області. У Генпрокуратурі розповіли подробиці вбивства.

За даними слідства, вранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", – розповів він.

Дитина отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала у комі.

Нагадаємо, під час обстрілу 17 січня у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Крім того, 10-річному хлопчику внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку.

Олег Синєгубов також повідомив, що інтенсивність наступальних дій російської армії на Куп’янському напрямку знову відновилася, наші воїни відбили за минулу добу 13 ворожих атак.

«Два напрямки досить серйозні — Синьківка і Табаївка, південніше Куп’янська», — відзначив він.

За його словами, цілодобово ведеться спостереження за тими військами, які можуть бути проти нас і на півночі, білгородський напрямок, і на Вовчанському напрямку, і на Куп’янському напрямку.

Олег Синєгубов додав, що на Куп’янському напрямку триває евакуація. На сьогодні з допомогою волонтерів евакуювалися більше 200 людей, з них — більше 15 родин з дітьми.

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, на яку 15 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей", – написав він у Telegram.

Під час атаки тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", – додав Філашкін.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!