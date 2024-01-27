Президент нагородив 54 військових, 33 з них посмертно

Військових нагородили за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 54 захисників України, 33 з них посмертно.

Про це йдеться в указі №32/2024.

Військові нагороджені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ПРОДАНА Владислава Едуардовича (посмертно) — лейтенанта

ШИМАНСЬКОГО Вадима Сергійовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

МЕЛЕЩУКА Романа Франековича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ДРОЗДА Назара Руслановича — молодшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВКСЕНТЄВА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

АНТОНОВА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

БАКЛАЩУКА Андрія Васильовича — матроса

БІЛАША Григорія Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

БІЛКЕЯ Степана Івановича (посмертно) — солдата

БОГДАНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата

БОНДАРЯ Євгенія Геннадійовича (посмертно) — солдата

ВАКУЛЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ГИЧКУ Миколу Васильовича — солдата

ДАНИЛЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕНИСЕНКА Григорія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КЕНЕЦУЯ Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОГУЧА Івана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КОРЧЕМНОГО Владислава Олександровича — молодшого сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Володимира Олександровича (посмертно) — солдата

ЛЕМЦЯ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛОПУШАНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата

МАЗУРА Романа Тарасовича (посмертно) — солдата

МАКОВІЙЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МАРКІВА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата

МАРТИНОВА Івана Івановича (посмертно) — майора

ПАШКА Олексія Петровича (посмертно) — солдата

ПОРОШИНСЬКОГО Романа Анатолійовича (посмертно) — солдата

САВШАКА Івана Мироновича (посмертно) — старшого солдата

СВЕРДЛИКІВСЬКОГО Віктора Анатолійовича (посмертно) — солдата

СИДОРЕНКА Дениса Владиславовича — старшого солдата

СМОЛУ Олексія Олексійовича (посмертно) — сержанта

ТРИЩУКА Юрія Юрійовича (посмертно) — солдата

ТРОЦИКА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата

ФІЛІПОВИЧА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата

ФОМІНА Руслана Васильовича (посмертно) — солдата

ХРУПЧИКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ШВЕЦЯ Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ШУСТИКА Олексія Володимировича — солдата

ЩУДРА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МАЛІВСЬКОГО Олексія Івановича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАРАНА Миколу Володимировича — лейтенанта

ГОЛОВЧАКА Юрія Петровича — солдата

ДРОБОТА Івана Степановича — старшого солдата

КУЦІРА Василя Васильовича — молодшого сержанта

НАТАЛЕНКА Володимира Григоровича — майора

ОСАВОЛЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ОХОТУ Євгена Олеговича — солдата

ПАВЛЕНКА Ігоря Миколайовича — майора

ПОЛОСУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ПРОЗОРА Тараса Петровича — старшого солдата

СЛОБОДЯНЮКА Валерія Леонідовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ПОПЛЄТЄЄВА Антона Ігоровича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЗАБОЛОТНОГО Михайла Станіславовича — лейтенанта медичної служби.

В кінці грудня 2023 року Зеленський відзначив нагородами майже 700 військових. "Золоту зірку" Героя України президент вручив особисто під час поїздки у Авдіївку.