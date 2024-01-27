Президент нагородив 54 військових, 33 з них посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 54 захисників України, 33 з них посмертно.
Про це йдеться в указі №32/2024.
Військові нагороджені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ПРОДАНА Владислава Едуардовича (посмертно) — лейтенанта
ШИМАНСЬКОГО Вадима Сергійовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
МЕЛЕЩУКА Романа Франековича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ДРОЗДА Назара Руслановича — молодшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВКСЕНТЄВА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
АНТОНОВА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
БАКЛАЩУКА Андрія Васильовича — матроса
БІЛАША Григорія Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
БІЛКЕЯ Степана Івановича (посмертно) — солдата
БОГДАНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
БОНДАРЯ Євгенія Геннадійовича (посмертно) — солдата
ВАКУЛЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ГИЧКУ Миколу Васильовича — солдата
ДАНИЛЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ДЕНИСЕНКА Григорія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КЕНЕЦУЯ Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОГУЧА Івана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОРЧЕМНОГО Владислава Олександровича — молодшого сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
ЛЕМЦЯ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛОПУШАНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата
МАЗУРА Романа Тарасовича (посмертно) — солдата
МАКОВІЙЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
МАРКІВА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата
МАРТИНОВА Івана Івановича (посмертно) — майора
ПАШКА Олексія Петровича (посмертно) — солдата
ПОРОШИНСЬКОГО Романа Анатолійовича (посмертно) — солдата
САВШАКА Івана Мироновича (посмертно) — старшого солдата
СВЕРДЛИКІВСЬКОГО Віктора Анатолійовича (посмертно) — солдата
СИДОРЕНКА Дениса Владиславовича — старшого солдата
СМОЛУ Олексія Олексійовича (посмертно) — сержанта
ТРИЩУКА Юрія Юрійовича (посмертно) — солдата
ТРОЦИКА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
ФІЛІПОВИЧА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
ФОМІНА Руслана Васильовича (посмертно) — солдата
ХРУПЧИКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ШВЕЦЯ Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ШУСТИКА Олексія Володимировича — солдата
ЩУДРА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МАЛІВСЬКОГО Олексія Івановича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАРАНА Миколу Володимировича — лейтенанта
ГОЛОВЧАКА Юрія Петровича — солдата
ДРОБОТА Івана Степановича — старшого солдата
КУЦІРА Василя Васильовича — молодшого сержанта
НАТАЛЕНКА Володимира Григоровича — майора
ОСАВОЛЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ОХОТУ Євгена Олеговича — солдата
ПАВЛЕНКА Ігоря Миколайовича — майора
ПОЛОСУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ПРОЗОРА Тараса Петровича — старшого солдата
СЛОБОДЯНЮКА Валерія Леонідовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ПОПЛЄТЄЄВА Антона Ігоровича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЗАБОЛОТНОГО Михайла Станіславовича — лейтенанта медичної служби.
В кінці грудня 2023 року Зеленський відзначив нагородами майже 700 військових. "Золоту зірку" Героя України президент вручив особисто під час поїздки у Авдіївку.