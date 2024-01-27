На завтра синоптики прогнозують невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

У Києві та області 28 січня хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У неділю, 28 січня, в Україні буде хмарно. Невеликий сніг, у більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів. На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається також, що 28 січня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

У Києві та області 28 січня хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

29-30 січня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 29 січня у південно-східних областях та Карпатах невеликий сніг. На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах до 12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни, Закарпатті, 30 січня і на Прикарпатті 0-5° тепла.

У столиці та області 29-30 січня - мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На 31 січня - 1 лютого опадів не очікується. Лише вдень 1 лютого у північній частині місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 31 лютого 2-8° морозу, 1 лютого 0-6° морозу; вдень 0-6° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 9° тепла, у північно-східній частині від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 31 січня 7- 12° морозу, 1 лютого 2-8° морозу, вдень близько 0°).

У Києві та області 31 січня - 1 лютого без опадів, лише вдень 1 лютого місцями невеликий дощ. Температура вночі 31 січня 3-8° морозу, 1 лютого 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла.