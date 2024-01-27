Слідство встановило, що до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

Служба безпеки України заявила, що викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал».

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

За матеріалами Служби безпеки 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми, з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, про зрив контракту з Sevotech стало відомо з розслідування журналістів hromadske.

Загалом міністерство оборони України витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech.



Із "Львівським арсеналом" контракт від міністерства підписав тодішній т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв, а за підприємство – директор, ексдепутат Юрій Збітнєв.



За кілька місяців до угоди з Міноборони, у серпні 2022-го, "Львівський Арсенал" уклав контракт зі словацькою компанією Sevotech, яка не є великим гравцем ринку озброєнь, але присутня на ньому вже 20 років. Sevotech повинен був привезти 100 тисяч мін в Україну майже за 1,5 млрд грн. "Львівський арсенал" же мав тільки отримати кошти від Міністерства й перерахувати їх далі, залишивши собі 3% – рівно стільки, скільки було дозволено постановою Кабміну.