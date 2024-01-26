Олаф Шольц зустрінеться з Байденом для обговорення допомоги Україні, - ЗМІ

У першій половині лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. На зустрічі вони планують обговорити додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Щоб обговорити плани до того, як вони будуть публічно оголошені, планується провести двосторонню зустріч у Білому домі протягом другого тижня лютого”, - йдеться у повідомленні з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися анонімними.

Прес-секретарі Шольца не відповіли відразу на прохання прокоментувати заплановану зустріч, а представники Білого дому відмовилися від коментарів.

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський перебувають в інтенсивному обміні думками з приводу безпекових питань.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили збільшення оборонної допомоги на 2024 до 8 млрд євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.