Олаф Шольц зустрінеться з Байденом для обговорення допомоги Україні, - ЗМІ

У першій половині лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. На зустрічі вони планують обговорити додаткову допомогу Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Щоб обговорити плани до того, як вони будуть публічно оголошені, планується провести двосторонню зустріч у Білому домі протягом другого тижня лютого”, - йдеться у повідомленні з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися анонімними.
Прес-секретарі Шольца не відповіли відразу на прохання прокоментувати заплановану зустріч, а представники Білого дому відмовилися від коментарів.
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