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Олаф Шольц зустрінеться з Байденом для обговорення допомоги Україні, - ЗМІ

Зустріч має відбутись протягом другого тижня лютого.

Олаф Шольц зустрінеться з Байденом для обговорення допомоги Україні, - ЗМІ
Зустріч Олафа Шольца та Джозефа Байдена

У першій половині лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. На зустрічі вони планують обговорити додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Щоб обговорити плани до того, як вони будуть публічно оголошені, планується провести двосторонню зустріч у Білому домі протягом другого тижня лютого”, - йдеться у повідомленні з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися анонімними.

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Прес-секретарі Шольца не відповіли відразу на прохання прокоментувати заплановану зустріч, а представники Білого дому відмовилися від коментарів.

  • Голова уряду Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський перебувають в інтенсивному обміні думками з приводу безпекових питань.
  • Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили збільшення оборонної допомоги на 2024 до 8 млрд євро.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

  • 20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.

  • Республіканці в Сенаті намагаються забезпечити підтримку двопартійної “угоди про кордон”, яка передбачає також виділення 60 млрд доларів для України попри те, що спротив цій угоді колишнього президента Дональда Трампа ускладнила її ухвалення.
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