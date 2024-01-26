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Уряди трьох країн засудили запуск Іраном супутника

Ракета-носій супутника використовує технологію для розробки балістичних ракет великої дальності.

Уряди трьох країн засудили запуск Іраном супутника
Прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Великобританія, Франція та Німеччина засудили запуск іранського супутника "Сорая". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву трьох країн.

Іран запустив цей супутник 20 січня за допомогою космічної ракети-носія Ghaem-100.

"Ми засуджуємо цей запуск, оскільки ця ракета-носій використовує технологію, необхідну для розробки системи балістичних ракет великої дальності", – йдеться у повідомленні урядів.

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Також у заяві йдеться, що попри неодноразові міжнародні заклики Іран продовжує розвивати свою ракетну програму. Також Іран ігнорує запровадженні ООН обмеження.

Такі запуски дозволяють Ірану випробовувати технології для розвитку програми балістичних ракет, а це становить значну загрозу регіональній та міжнародній безпеці.

"Уряди Франції, Німеччини та Сполученого Королівства залишаються відданими здійсненню всіх дипломатичних кроків, щоб запобігти розробці Іраном ядерної зброї та притягнути Тегеран до відповідальності за його дестабілізуючу діяльність в регіоні та на міжнародному рівні", – йдеться в заяві.

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