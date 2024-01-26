Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть

Ювелірна точність не така важлива, адже вежа перегонки — це 50–60-метрова споруда з реактором, точками аерації та насосами. Куди-небудь влучить — обов'язково щось виведе з ладу.

Невеликий заряд, який наводять за інерційною системою та GPS , прошиває колону крекінгу, танкер під завантаженням або установку зі зрідження газового конденсату.

Особливо якщо бити хвилями по 20 дронів, як іранці по Saudi Aramco.

Фото: Скриншот Wall Street Journal Saudi Aramco Пожежа на НПЗ

На виході — пожежі, падіння переробки й перевалки, мільярдні збитки.

Рій таких апаратів на гранично малій висоті важко засікти зі стаціонарної РЛС, а через дозвукову швидкість важко перехопити надзвуковим винищувачем.

Його невеликі розміри й композитний матеріал роблять баражувальний боєприпас не найпростішою ціллю навіть для летючого радара, а великий запас ходу дозволяє будувати несподівані маршрути.

Наприклад, заводи компанії Saudi Aramco в містах Абкайк і Хурайс у 2019 році Іран атакував, коли більшість зон ППО саудитів працювали на півдні по Ємену.

Фото: http://english.alarabiya.net Saudi Aramco Пожежа на НПЗ

Такий собі кинджал у рукаві халата для війни на Близькому Сході проти конкретної країни, яка будувала своє ППО на дорогих Patriot.

Так чи інак будуть збитки. Якщо не влучити у вежу перегонки, то ППО розстріляє 40 млн доларів по апаратах, які коштують значно дешевше.

Оскільки Росія — така велика держава, що спромоглася виготовити далекобійні баражувальні боєприпаси, тільки коли локалізувала іранські розробки, то всі плюси й мінуси копіюють на заводі в Єлабузі.

І те, що Москва пристосувала його для атак на трансформатори чи перевалку зерна, не робить наші об’єкти ідеальною ціллю для Shahed — Україна не держава переробки вуглеводнів, для котрої прильоти 50-кілограмових боєприпасів означає зупинку техпроцесів важливої галузі, довге гасіння пожеж і сплату пені за зірвані контракти.

Фото: nta.ua Ударний дрон українського виробництва «Бобер» (Beaver)

А ось РФ саме така. Тому «Бобри» допікають їм більше, ніж Shahed нам. Перевірити це дуже просто. Обсяг зернового експорту через український коридор на півдні досяг і перевищив показники того періоду, коли в ньому була РФ.

Російський нафтовий експорт упав на третину. Звісно, насамперед через санкції та цінову стелю, але й також через ураження.

Перша ластівка була ще під час ураження газового терміналу в селищі Волна біля порту Тамань 3 травня 2023 року. Тоді пожежа тривала добу, а вже 5 травня прилетіло по Ільському НПЗ. Перевалку ЗПГ через Тамань тоді зупинили, вирішили, що ризики вищі, ніж можливі збитки.

Фото: скриншот відео Пожежа на газовому терміналі в Тамані

Крім того, ППО не вистачало, потрібно було захищати Москву й резиденції Путіна.

Тепер удари по НПЗ в Туапсе й терміналу компанії «Новатек» в Усть-Лузі — пожежі на півночі тривали дві доби.

На півдні в Туапсе горіла вакуумна установка переробки нафти. Порт Усть-Луга відновив перевалку, але сам термінал ЗПГ стоїть, і це цілком зрозуміло. Самі росіяни оцінюють терміни ремонту у два місяці.

Фото: росЗМІ Пожежа на нафтовому терміналі в Усть-Лузі

Що спільного між атаками по ВДК «Новочеркасск» у Феодосії, пожежами на нафтосховищі в Клинцях біля залізничного вокзалу, пожежами на терміналі компанії «Новатек» в Усть-Лузі та НПЗ в Туапсе?

Різко зросли оперативні можливості Сил оборони.

Корабель виявили за кілька сотень кілометрів від лінії зіткнення, його ідентифікували, відсіяли серед тих, хто стояв на ремонті або порожній у Севастополі. По ньому вдарили та знищили його разом з екіпажем, коли він перебував у чужому порту на розвантаженні: у результаті — детонація та шматки обшивки по всій Феодосії. Ідеальна операція у плані таймінгу, взаємодії, прориву ППО та вибору цілі.

У Клинцях вразили найбільші баки нафтосховища, коли вони були заповнені, що спричинило серйозну пожежу, довелося викликати пожежний потяг, стягувати додаткові бригади. Тобто ми знали, які саме баки повні, а які ні. Це прикордонна зона, де розгорнули тактичну ППО, яка мала відпрацювати, але теж ні.

Усть-Луга й «Новатек» — це 800 км від України, рух дронів крізь кілька об'єктів ППО та ПРО, поряд — країна НАТО Фінляндія та аеродроми країн Балтії, маршрути складали з урахуванням усіх цих факторів. Уразили цистерни й насосну станцію (насосні станції на НПЗ — це штучний виріб) — перевалка 7 млн газового конденсату на рік випала у простій.

Тепер ось Туапсе. Туапсинський нафтопереробний завод — єдиний на все узбережжя Чорного моря, 90% його продукції (10–12 млн тонн на рік) йде на експорт, решта забезпечує південні території РФ моторним паливом. Сильна пожежа, горить вакуумна установка, природно, це теж місяці ремонту.

Фото: Скриншот з відео Пожежа на нафтобазі в Туапсе

Розвідка, прокладання маршрутів поза зонами ППО, точність ураження, загальний задум на великому ТВД — наші операції виходять за межі уколів і перетворилися на стратегічну кампанію.

А головне — концепція недорогого поршневого БпЛА зі скромною бойовою частиною починає працювати проти Москви.

Причому без копіпасту Ірану, як у росіян — це добра робота, про яку потрібно говорити.

«Війна за нафту»? Безперечно. У росіян і так обвал експорту на 170 мільярдів доларів на рік, це 30% до 2022 року. Удари по виробництвах ЗПГ і перевалки можуть стати серйозною проблемою для путінського режиму. Перевалка сирої нафти після пожежі в Усть-Лузі впала в РФ до мінімуму за два місяці.

Хоча, звісно, не лише нафта й газ.

Приліт по заводу «Щегловский вал», який виробляє «Панцирь», 21 січня в Тулі, по пороховому заводу в Тамбовській області 19 січня, регулярні запуски дронів по Криму кажуть нам, що Сили оборони розтягують і так нечисленну на такі простори ППО ще більше.

Що дозволяє нам масувати сили й засоби в точках інтересу.

Фото: mil.co.ua Вибух на пороховому заводі в Тамбовській області РФ

І найголовнiше. Сама постановка питання, що почалася стратегічна кампанія у відповідь за участю українських безпілотників, показує певну слабкість Москви.

Авіація будь-якої нормальної країни, захопивши ініціативу в повітрі й придушивши ППО, ніколи не дозволила б супротивнику наростити удари дронами.

Невеликим цехам дронів, у тому числі надводних, дістанеться високоточна зброя, великим заводам — тонни чавуну, оператори стали б цілями для ударних вертольотів, ударних БпЛА MALE-класу і бомб-планерів з лазерним наведенням.

Не було б ніяких дуелей на FPV, таранів і пусків кількох десятків далеких баражувальних боєприпасів щоночі.

Тож за приліт по Харкову, Одесі та столиці відповідь відвантажують кожної ночі.

Українські оперативні можливості ростуть.

Російські громадяни гинуть, отримують поранення і бідніють через амбіції купки стариганів у Кремлі.