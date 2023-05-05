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НПЗ “Ільський” знову атакував безпілотник, – росЗМІ

Пропагандисти вже встигли звинуватити Україну.

НПЗ “Ільський” знову атакував безпілотник, – росЗМІ
Фото: скріншот відео

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову атакував безпілотник. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський новинний ресурс.

На нафтопереробному заводі зранку 5 травня пролунав вибух, після чого нібито почалася пожежа.

"Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деякі російські ЗМІ нафантазували версію з "диверсантами". Росіяни пишуть, що "диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою СВУ", а потім нібито намагалися втекти, але їх затримали.

Нагадаємо, вночі 4 травня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа - загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на надзвичайні служби, пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.

Раніше в російському порту Тамань біля Кримського мосту загорівся резервуар з нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника.

29 квітня внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

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