За минулу добу ворожа армія 92 рази вдарила по Запорізькій області. Під обстріл потрапили 18 населених пунктів.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Прифронтові території зазнали 92 обстріли по 18 населених пунктах: три авіаційні, три – з БПЛА, два – з РСЗВ та 84 – з артилерії", – йдеться у повідомленні.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Зазначається, що по Новоданилівці гатили з авіації та артилерії, по Гуляйполю – з БПЛА та артилерії, по Степногірську – з РСЗВ. Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Нагадаємо, вночі 3 травня Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства.