Учора росіяни обстрілювали з артилерії і мінометів прикордоння Харківщини

Люди не постраждали.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти”, – зазначив він.

Обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12,5 га території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, на Харківщині 4 травня зафіксували ще один випадок підриву цивільної людини на невідомому вибуховому предметі. У результаті вибуху поранення отримав тракторист, його госпіталізували.