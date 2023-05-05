Минулої доби ЗСУ знищили ще 620 окупантів і чотири танки, – Генштаб

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

З початку повномасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 193 210 військових. Учора втрати ворога склали близько 620 вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3710 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8) од,

артилерійських систем – 2 978 (+16) од,

РСЗВ – 550 (+3) од,

засоби ППО ‒ 304 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 373 (+3).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак.