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Минулої доби ЗСУ знищили ще 620 окупантів і чотири танки, – Генштаб

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Минулої доби ЗСУ знищили ще 620 окупантів і чотири танки, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 193 210 військових. Учора втрати ворога склали близько 620 вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 978 (+16) од,
  • РСЗВ – 550 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 304 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 373 (+3).

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Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. 

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