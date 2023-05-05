Минулої доби ЗСУ знищили ще 620 окупантів і чотири танки, – Генштаб

З початку повномасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 193 210 військових. Учора втрати ворога склали близько 620 вбитими.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 978 (+16) од,
- РСЗВ – 550 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 304 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 373 (+3).
Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак.