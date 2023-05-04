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Росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини

Обстрілів зазнали населені пункти восьми громад Сумщини.

Росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 4 травня російські окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано близько 90 вибухів. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

По території Юнаківської громади росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство. 

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено два приватних домогосподарства. 

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Хотінську громаду також обстріляли мінометів, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та два житлових будинки.

Краснопільську, Миропільську та Великописарівську громади також обстрілялии з мінометів, як і Новослобідську, де отримав поранення місцевий житель.  

Крім того, росіяни завдали артилерійського удару по Шалигинській громаді.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, російські окупаційні війська двічі вдарили по Дніпропетровській області.

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