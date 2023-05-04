Росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумщини

Протягом дня 4 травня російські окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано близько 90 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

По території Юнаківської громади росіяни били з артилерії – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено два приватних домогосподарства.

Хотінську громаду також обстріляли мінометів, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та два житлових будинки.

Краснопільську, Миропільську та Великописарівську громади також обстрілялии з мінометів, як і Новослобідську, де отримав поранення місцевий житель.

Крім того, росіяни завдали артилерійського удару по Шалигинській громаді.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, російські окупаційні війська двічі вдарили по Дніпропетровській області.