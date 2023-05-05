До кінця тижня на Київщині та в столиці буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Така ж небезпека спостерігатиметься у Вінницькій, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найближчими днями у Київській області буде спостерігатись надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

“5-7 травня у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, 7 травня і у Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

Така ж ситуація із пожежною небезпекою буде і в Києві.

Водночас, вночі 6 травня у північних, північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях, вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні грунту заморозки 0-5° (I-й рівень небезпечності).

А 6-7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0-3° ( II-й рівень небезпечності).

Нагадаємо, 3 травня Укргідроенерго повідомило, що друга хвиля весняного водопілля значно менша за першу. Аварійних підтоплень немає.

Раніше повідомлялось, що ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалась. Спостерігається тенденція до зниження темпів підняття рівня води у річках Півночі України. Пік паводку для Києва та Київської області минув 25 квітня.